Спектакль с Раппопорт и Серебряковым отменили ещё в одном городе без объяснения причин
"Эйнштейна и Маргариту" с Раппопорт и Серебряковым отменили в Нижнем Новгороде
"Эйнштейн и Маргарита". Обложка © Einsteinandmargarita.com
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главных ролях отменили в Нижнем Новгороде. Постановку должны были показать 21 февраля, сообщается на странице концертного зала "Юпитер" во "ВКонтакте".
"Уважаемые зрители. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", запланированный к показу на 21 февраля, отменён. Билеты можно вернуть по местам их приобретения", — объявил зал без объяснения причин.
Спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" поставил режиссёр Александр Марин. Его премьера состоялась ещё летом 2022 года в Театре имени Пушкина в Москве. Отменять спектакль стали в начале прошлого года. Показы 14 и 15 февраля 2023 года "по техническим причинам" убрали из афиш "Балтийского дома" в Петербурге. А уже в феврале этого года спектакль отменили в Ярославле после обращения активистов из-за позиции участвующих в нём артистов по поводу специальной военной операции и их проживания за границей.