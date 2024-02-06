Спектакль с Раппопорт и Серебряковым отменили ещё в одном городе без объяснения причин

Спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" поставил режиссёр Александр Марин. Его премьера состоялась ещё летом 2022 года в Театре имени Пушкина в Москве. Отменять спектакль стали в начале прошлого года. Показы 14 и 15 февраля 2023 года "по техническим причинам" убрали из афиш "Балтийского дома" в Петербурге. А уже в феврале этого года спектакль отменили в Ярославле после обращения активистов из-за позиции участвующих в нём артистов по поводу специальной военной операции и их проживания за границей.