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6 февраля, 14:16

Спектакль с Раппопорт и Серебряковым отменили ещё в одном городе без объяснения причин

"Эйнштейна и Маргариту" с Раппопорт и Серебряковым отменили в Нижнем Новгороде

"Эйнштейн и Маргарита". Обложка © Einsteinandmargarita.com

"Эйнштейн и Маргарита". Обложка © Einsteinandmargarita.com

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главных ролях отменили в Нижнем Новгороде. Постановку должны были показать 21 февраля, сообщается на странице концертного зала "Юпитер" во "ВКонтакте".

"Уважаемые зрители. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", запланированный к показу на 21 февраля, отменён. Билеты можно вернуть по местам их приобретения", — объявил зал без объяснения причин.

Театр эстрады не стал отменять спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Раппопорт и Серебряковым
Театр эстрады не стал отменять спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Раппопорт и Серебряковым

Спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" поставил режиссёр Александр Марин. Его премьера состоялась ещё летом 2022 года в Театре имени Пушкина в Москве. Отменять спектакль стали в начале прошлого года. Показы 14 и 15 февраля 2023 года "по техническим причинам" убрали из афиш "Балтийского дома" в Петербурге. А уже в феврале этого года спектакль отменили в Ярославле после обращения активистов из-за позиции участвующих в нём артистов по поводу специальной военной операции и их проживания за границей.

Андрей Бражников
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