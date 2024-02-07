Названы сроки строительства турецкого завода по производству дронов в Киеве

Турецкая компания – производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar завершит возведение нового завода под Киевом в течение года. Далее туда начнут завозить оборудование, сообщило со ссылкой на основателя и директора предприятия Халука Байрактара агентство Reuters.

По данным издания, ориентировочные сроки готовности объекта бизнесмен озвучил в кулуарах Всемирной оборонной выставки. Мероприятие проходит в Эр-Рияде.