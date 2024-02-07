Названы сроки строительства турецкого завода по производству дронов в Киеве
Reuters: Турецкая компания Baykar достроит завод по созданию БПЛА в Киеве за год
Турецкая компания – производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar завершит возведение нового завода под Киевом в течение года. Далее туда начнут завозить оборудование, сообщило со ссылкой на основателя и директора предприятия Халука Байрактара агентство Reuters.
По данным издания, ориентировочные сроки готовности объекта бизнесмен озвучил в кулуарах Всемирной оборонной выставки. Мероприятие проходит в Эр-Рияде.
"Наш завод строится, нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдём к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", — цитирует Байрактара агентство.
Напомним, что ранее Российская армия неоднократно наносила удары по оружейным заводам на Украине. Целями становились в том числе и предприятия по производству БПЛА.
Flickr / Baykar