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6 февраля, 22:56

Названы сроки строительства турецкого завода по производству дронов в Киеве

Reuters: Турецкая компания Baykar достроит завод по созданию БПЛА в Киеве за год

Турецкая компания – производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar завершит возведение нового завода под Киевом в течение года. Далее туда начнут завозить оборудование, сообщило со ссылкой на основателя и директора предприятия Халука Байрактара агентство Reuters.

По данным издания, ориентировочные сроки готовности объекта бизнесмен озвучил в кулуарах Всемирной оборонной выставки. Мероприятие проходит в Эр-Рияде.

"Наш завод строится, нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдём к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", — цитирует Байрактара агентство.

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Напомним, что ранее Российская армия неоднократно наносила удары по оружейным заводам на Украине. Целями становились в том числе и предприятия по производству БПЛА.

Обложка ©

Flickr / Baykar

Илья Пушкарев
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