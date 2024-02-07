"Пусть меняются почаще": В России неожиданно поддержали отставку Залужного и приход нового главкома ВСУ

Развернувшаяся на Украине подковёрная борьба за пост главнокомандующего ВСУ играет на руку России, уверен политолог Александр Казаков. По его мнению, споры вокруг увольнения Залужного, как и сама возможная отставка генерала, лишь подорвут боеспособность противников ВС РФ.

Советник первого главы ДНР Александра Захарченко подчеркнул, что Незалежная может менять главкомов хоть каждый день. Любые кадровые перестановки обернутся для ВСУ лишними проблемами в виде налаживания новых контактов и восстановления связей.

"То есть не только у солдат и офицеров на линии фронта будет происходить боевое слаживание, но и в высших эшелонах тоже. Это в любом случае затормозит принятие решений, внесёт какой-то непорядок, хаос. Поэтому пусть они там меняются почаще, нам это выгодно", — заверил Казаков в эфире телеканала "Царьград".