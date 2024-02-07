В Киеве прямо намекнули на вину Залужного в разгроме ВСУ
Подоляк намекнул на причастность главкома Залужного к стагнации на линии фронта
Ответственность за события на линии фронта в украинском конфликте несёт Владимир Зеленский, а потому он не может допустить стагнации в районах боевого соприкосновения. Так на вопрос о возможности увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного ответил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.
Он напомнил, что Зеленский является Верховным главнокомандующим, в подчинении которого находится вся вертикаль военного командования. По словам политика, все решения о кадровых перестановках будут приниматься после аудита действий ВСУ за последние два года.
"Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим на разных направлениях, в том числе по линии фронта", — ответил Подоляк на вопрос о Залужном.
В конце января западные СМИ распространили информацию о переговорах Залужного с Владимиром Зеленским, после которых последний подписал указ об увольнении главкома. Его пост было предложено занять главе ГУР Кириллу Буданову или командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, но они отказались. В конечном итоге отставка генерала была отложена.