В Киеве прямо намекнули на вину Залужного в разгроме ВСУ

Ответственность за события на линии фронта в украинском конфликте несёт Владимир Зеленский, а потому он не может допустить стагнации в районах боевого соприкосновения. Так на вопрос о возможности увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного ответил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

Он напомнил, что Зеленский является Верховным главнокомандующим, в подчинении которого находится вся вертикаль военного командования. По словам политика, все решения о кадровых перестановках будут приниматься после аудита действий ВСУ за последние два года.