Актриса из сериала "Мухтар" Елена Сафронова умерла на 72-м году жизни

Актриса Елена Сафронова умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича, где артистка служила с 1981 года.

"Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова — артист драмы, ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. <...> С глубокой печалью выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в некрологе.

Сафронова, помимо работы в театре, снималась в популярных российских сериалах, среди них "Мухтар. Новый след" и "Семейный детектив". Церемония прощания состоится завтра, 8 февраля, в фойе Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Причина смерти артистки не раскрывается.