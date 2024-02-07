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7 февраля, 09:36
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Актриса из сериала "Мухтар" Елена Сафронова умерла на 72-м году жизни

Елена Сафронова. Обложка © Могилёвский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича

Елена Сафронова. Обложка © Могилёвский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича

Актриса Елена Сафронова умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича, где артистка служила с 1981 года.

"Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова — артист драмы, ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. <...> С глубокой печалью выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в некрологе.

Сафронова, помимо работы в театре, снималась в популярных российских сериалах, среди них "Мухтар. Новый след" и "Семейный детектив". Церемония прощания состоится завтра, 8 февраля, в фойе Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Причина смерти артистки не раскрывается.

А ранее стало известно о смерти 27-летнего актёра "Электротеатра" Кирилла Турутина. На экране артист дебютировал в 2021 году, сыграв в эпизоде сериала "Вертинский". Кроме того, он снялся в проектах "Детдомовка" и "Седьмая симфония".


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Наталья Исакова
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