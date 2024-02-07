Соперница Трампа проиграла графе "против всех" в Неваде

На праймериз Республиканской партии в штате Невада победила графа "против всех". Второе место заняла Никки Хейли, экс-президент США Дональд Трамп в этих праймериз не участвовал.

Как сообщает CNN, по итогам обработки 90% голосов графа "против всех" набрала 62,9% голосов, а экс-постпред США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Хейли — только 30,8%. Что касается Трампа, то он предпочёл участию в праймериз кокусы (республиканские конференции), которые пройдут в Неваде 8 февраля.

В 2021 году в Неваде приняли закон о переходе от кокусов к праймериз. Республиканская партия не поддержала это решение и оспаривает его. Также ранее там заявили, что на итоговом съезде в июле будут учитывать результаты именно кокусов. Ближайшая очная встреча Трампа и Хейли состоится 24 февраля в Южной Каролине — родном штате главной соперницы экс-президента. Сейчас бывший глава государства имеет 32 голоса делегатов, а Хейли — 17. Для победы требуется набрать 1215.