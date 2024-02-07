Соперница Трампа проиграла графе "против всех" в Неваде
На праймериз республиканцев в Неваде графа "против всех" победила Никки Хейли
Кандидат в президенты США Никки Хейли. Обложка © ТАСС / Zuma
На праймериз Республиканской партии в штате Невада победила графа "против всех". Второе место заняла Никки Хейли, экс-президент США Дональд Трамп в этих праймериз не участвовал.
Как сообщает CNN, по итогам обработки 90% голосов графа "против всех" набрала 62,9% голосов, а экс-постпред США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Хейли — только 30,8%. Что касается Трампа, то он предпочёл участию в праймериз кокусы (республиканские конференции), которые пройдут в Неваде 8 февраля.
В праймериз демократов участвовали действующий президент США Джо Байден и писательница Марианна Уильямсон. Глава Белого дома набирает 89,3% голосов.
В 2021 году в Неваде приняли закон о переходе от кокусов к праймериз. Республиканская партия не поддержала это решение и оспаривает его. Также ранее там заявили, что на итоговом съезде в июле будут учитывать результаты именно кокусов. Ближайшая очная встреча Трампа и Хейли состоится 24 февраля в Южной Каролине — родном штате главной соперницы экс-президента. Сейчас бывший глава государства имеет 32 голоса делегатов, а Хейли — 17. Для победы требуется набрать 1215.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп победил на первых праймериз в штате Нью-Джерси. Политик назвал своё достижение великим. Выборы президента США пройдут в ноябре.