Вместо помощи украинским пенсионерам Владимир Зеленский выводит заработанные на конфликте с Россией деньги в офшоры и не думает вкладывать средства в экономику и оборону Незалежной. Он скупает за рубежом недвижимость и яхты, что свидетельствует о подготовке к побегу. А помогает в этом его друг Сергей Шефир, заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Именно на него перед своей победой на выборах Зеленский перевёл все свои офшорные активы, но продолжил получать дивиденды. В ноябре 2023 года в публичном поле появилась информация о покупке Сергеем Шефиром и его братом Борисом двух яхт общей стоимостью 75 миллионов долларов", — сказано в статье, размещённой на сайте движения "Другая Украина".

По мнению Медведчука, Зеленский уже не рассчитывает на США и обещанную виллу во Флориде, поэтому через подставных лиц приобрёл элитные апартаменты в Дубае. Шефир купил квартиру площадью свыше 600 квадратов на острове Джумейра Бэй за 62,1 миллиона дирхам (порядка 16,9 миллиона долларов) — сделка была закрыта 22 декабря 2023 года.

"Так крыса прорыла себе очередную нору для побега. Зеленский утверждает, что украинцы сражаются за себя, за своё существование, но это циничная ложь. На территориях, вошедших в состав России, никакого геноцида не наблюдается, а бывшим гражданам Украины Российская Федерация оказывает всестороннюю помощь", — указал Медведчук.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что украинцы не являются врагами для россиян, напомнил Медведчук. Политик подчеркнул: военные ВСУ погибают не за страну, а за коррупционные схемы, на которых обогащаются власти Незалежной. В то время как миллионы людей стали беженцами и потеряли жильё, Зеленский приобрёл новое, отметил экс-лидер ОПЗЖ.