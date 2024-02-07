Просверливший себе череп "ловец снов" из Сибири научился водить Tesla во сне

Новосибирский "ловец снов" Михаил Радуга, просверливший себе череп с помощью хозяйственной дрели, заявил, что вместе с учёными из Калифорнии разработал устройство, позволяющее управлять виртуальным автомобилем Tesla во сне. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, устройство, разработанное Радугой и командой исследователей, основано на датчиках электромиографии. Виртуальная Tesla умеет реагировать на движения ног и рук в сновидении, а также предупреждать о препятствиях. Стартап Радуги — REMspace — планирует выпустить первое устройство для подключения к Интернету из осознанных снов до конца текущего года.