Просверливший себе череп "ловец снов" из Сибири научился водить Tesla во сне
SHOT: Исследователь из Сибири Михаил Радуга научился управлять Tesla во сне
Михаил Радуга. Обложка © Telegram / REMspace / Михаил Радуга
Новосибирский "ловец снов" Михаил Радуга, просверливший себе череп с помощью хозяйственной дрели, заявил, что вместе с учёными из Калифорнии разработал устройство, позволяющее управлять виртуальным автомобилем Tesla во сне. Об этом сообщает SHOT.
Просверливший себе череп "ловец снов" из Сибири научился водить Tesla во сне. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, устройство, разработанное Радугой и командой исследователей, основано на датчиках электромиографии. Виртуальная Tesla умеет реагировать на движения ног и рук в сновидении, а также предупреждать о препятствиях. Стартап Радуги — REMspace — планирует выпустить первое устройство для подключения к Интернету из осознанных снов до конца текущего года.
Напомним, 40-летний автор книг и исследователь практики выхода из тела Михаил Радуга проделал себе отверстие в черепе с помощью хозяйственной дрели, чтобы внедрить в голову чип и получить контроль над снами. Сам сибиряк отметил, что перед "операцией" он два месяца готовился — тренировался на бараньих головах, сверлил их, устанавливал электроды.