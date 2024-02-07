Салливан заявил о решимости Байдена продолжать спонсировать Украину
Президент США Джо Байден будет продолжать добиваться от Конгресса выделения средств на поддержку Украины. Об этом проинформировал помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Со слов Салливана, союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу также полны решимости продолжать помогать ВСУ вооружением и деньгами.
"Президент Байден сказал, что будет упорно работать, пока у нас не будет двухпартийного пакета мер по поддержке Украины со стороны США", — подчеркнул он.
Напомним, ранее американские сенаторы предложили законопроект о помощи как Украине, так и Израилю. Президент США Джо Байден одобрил этот документ, а вот спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его наихудшим из возможных. Также его раскритиковали другие республиканцы, в том числе и Дональд Трамп.
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