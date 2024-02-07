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7 февраля, 16:52

В Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе области вновь запущена сирена ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков вечером в среду, 7 февраля.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.

При обстреле Белгородской области чешскими "Вампирами" пострадало два человека
При обстреле Белгородской области чешскими "Вампирами" пострадало два человека

Как сообщал Life.ru, ранее сегодня днём в Белгороде и Белгородском районе уже объявляли угрозу ракетной опасности, почти через два часа её отменили. Жителей призывали не выходить на улицу. В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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