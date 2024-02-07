В Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе области вновь запущена сирена ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков вечером в среду, 7 февраля.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.