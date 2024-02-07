Над Белгородом прогремели взрывы
SHOT: Над Белгородом прогремела серия взрывов, работает ПВО
Над Белгородом прогремела серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.
Над Белгородом прогремели взрывы. Видео © SHOT
По словам очевидцев, было слышно минимум шесть взрывов. В некоторых районах отключено электричество. Также уточняется, что взрывы прогремели над Шебекином. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, ранее в Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. В первый раз, днём, силы ПВО уничтожили над регионом семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire. Пострадало два человека.
ТАСС / Николай Гынгазов