Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 17:19

Над Белгородом прогремели взрывы

SHOT: Над Белгородом прогремела серия взрывов, работает ПВО

Над Белгородом прогремела серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.

Над Белгородом прогремели взрывы. Видео © SHOT

По словам очевидцев, было слышно минимум шесть взрывов. В некоторых районах отключено электричество. Также уточняется, что взрывы прогремели над Шебекином. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Украинский снаряд упал прямо под фуру в Белгороде, водитель чудом остался жив
Украинский снаряд упал прямо под фуру в Белгороде, водитель чудом остался жив

Напомним, ранее в Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. В первый раз, днём, силы ПВО уничтожили над регионом семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire. Пострадало два человека.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров