Над Белгородом прогремела серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.

Над Белгородом прогремели взрывы. Видео © SHOT

По словам очевидцев, было слышно минимум шесть взрывов. В некоторых районах отключено электричество. Также уточняется, что взрывы прогремели над Шебекином. Информации о пострадавших и разрушениях нет.