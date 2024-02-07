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7 февраля, 17:47

ПВО сбила ещё пять "Вампиров" над Белгородской областью

Гладков: Над Белгородской областью снова сработала система ПВО, сбито пять целей

Над Белгородом и Белгородским районом области вечером в среду, 7 февраля, вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате было сбито пять воздушных целей на подлёте к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном многоквартирном доме, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении", — написал он в телеграм-канале, добавив, что в Белгородском районе пробита кровля в двух частных домах и посечено три машины.

В Минобороны РФ уточнили, что регион пытался атаковать киевский режим с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM70 Vampire.

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Как сообщал Life.ru, ранее в Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности, её уже отменили. В первый раз днём силы ПВО уничтожили над регионом семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire. Пострадало два человека.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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