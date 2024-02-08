"Сильно заразит": Эколог рассказал о последствиях аварии на японской "Фукусиме-1"

В результате аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии радиоактивная вода существенно заразит местность и в какой-то момент попадёт в океан. Как рассказал Ura.ru экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, пострадать могут не только люди, но также животные и морские обитатели.

"Она (вода. — Прим. Life.ru) очень радиоактивная. То есть эта вода заражена стронцием, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза. И это, конечно, очень сильно заразит местность, в которой это всё произошло. Ну, и, конечно, попадёт рано или поздно в океан", — сообщил Никулин.

Он обратил внимание на то, что в этом регионе добываются морепродукты, включая деликатесы, и вся эта экосистема пострадает. По мнению Никулина, Япония в данной ситуации показывает экологический нигилизм.