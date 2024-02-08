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8 февраля, 06:45

Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского, узнали СМИ

РИА "Новости": Турция заявит Путину о готовности провести встречу с Зеленским

Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе встречи в рамках "нормандского формата" в Париже в 2019 году. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе встречи в рамках "нормандского формата" в Париже в 2019 году. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Турецкая сторона в ходе грядущего визита президента России Владимира Путина в очередной раз заявит о готовности провести его встречу с Владимиром Зеленским. По словам дипломатического источника в Анкаре, акцент на этом сделает лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Как вы знаете, господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь", — рассказал собеседник РИА "Новости", подчеркнув, что Турция не навязывает сторонам свои идеи по урегулированию конфликта.

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Напомним, как сообщали в Кремле, визит Владимира Путина в Турцию планируется до президентских выборов в России, которые планируются на 15–17 марта. СМИ писали, что глава государства может посетить республику 12 февраля. В то же время в Турции заявляли, что поездка откладывается, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Life.ru не подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что никакие сроки не объявлялись.

Матвей Константинов
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