"Жуткая история": В Раде обвинили руководство Украины в ЧП с избиением матери и ребёнка на западе страны

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на недавний инцидент на Западной Украине. Тогда несколько разъярённых женщин избили трёх человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата.

На западе Украины жители села избили мать и ребёнка, заподозрив в них агентов ТЦК. Видео © Telegram / Политика страны

"Жуткая история в Космаче — это результат параллельной реальности [единого всеукраинского] телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества", — написала Геращенко в соцсети.

Депутат пояснила, что в подобных ситуациях виновата действующая власть на Украине, которая ужесточила и без того серьёзные условия мобилизации. По словам Геращенко, в Верховной раде, принявшей ранее в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации, перед голосованием не выступал Владимир Зеленский и документ был принят "втихаря".