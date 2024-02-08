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8 февраля, 08:35

"Как же надоело": Очередной призыв Зеленского забрать российские активы вызвал гнев в Сети

Пользователи Х обрушились на Зеленского за идею забрать замороженные активы РФ

Пользователи социальной сети X обрушились с жёсткой критикой на Владимира Зеленского за его очередной призыв конфисковать замороженные на Западе российские активы. Юзеры прямо указывают: этот "кровожадный попрошайка, заделавшийся в воры", им уже надоел.

"Арестуйте уже этого человека", — потребовал пользователь.

"Ты пишешь это, потому что больше не получаешь деньги от США. Ты действительно веришь, что кто-то отдаст тебе активы России? Ты считаешь, что можешь выиграть в этом конфликте? Ты серьёзно? Всё кончено", — отметил другой.

"Как же надоело, что ты постоянно побираешься, требуешь больше денег и оружия. Ты просто тиран, который уже обогатился вместе с Байденом, Блинкеном и Джейком Салливаном. <…> Перестань уже убивать украинцев", — добавил ещё один юзер.

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Напомним, тем временем на Западе продолжают думать, как "легально" своровать замороженные российские активы. Одна из недавних европейских инициатив предлагала использовать собственность в качестве залога для того, чтобы РФ после завершения конфликта восстановила Незалежную. Однако от этой идеи быстро отказались, признав, что она обречена на провал.

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president.gov.ua

Матвей Константинов
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