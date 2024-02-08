"Как же надоело": Очередной призыв Зеленского забрать российские активы вызвал гнев в Сети

Пользователи социальной сети X обрушились с жёсткой критикой на Владимира Зеленского за его очередной призыв конфисковать замороженные на Западе российские активы. Юзеры прямо указывают: этот "кровожадный попрошайка, заделавшийся в воры", им уже надоел.

"Арестуйте уже этого человека", — потребовал пользователь.

"Ты пишешь это, потому что больше не получаешь деньги от США. Ты действительно веришь, что кто-то отдаст тебе активы России? Ты считаешь, что можешь выиграть в этом конфликте? Ты серьёзно? Всё кончено", — отметил другой.