Захарова: Журналисты в США не хотят общаться с Байденом-медиумом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские журналисты хотят общаться с нормальным президентом, а не с американским лидером Джо Байденом, который разговаривает с покойниками.

"Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом", — написала дипломат в телеграм-канале.

Напомним, вчера президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году общался с давно умершим человеком: американский лидер перепутал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель с давно почившим главой правительства ФРГ Гельмутом Колем. А в прошлый раз Джо Байден так же оконфузился буквально позавчера, 6 февраля. Тогда американский лидер завил, что разговаривал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, скончавшимся ещё в 1996 году.