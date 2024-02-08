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Захарова: Журналисты в США не хотят общаться с Байденом-медиумом

8 февраля, 08:16
Джо Байден. Обложка © ТАСС / ABACA / Gripas Yuri

Джо Байден. Обложка © ТАСС / ABACA / Gripas Yuri

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские журналисты хотят общаться с нормальным президентом, а не с американским лидером Джо Байденом, который разговаривает с покойниками.

"Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом", — написала дипломат в телеграм-канале.

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"Зловещий сигнал из загробного мира": Медведев высмеял Байдена за встречу с мертвецом

Напомним, вчера президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году общался с давно умершим человеком: американский лидер перепутал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель с давно почившим главой правительства ФРГ Гельмутом Колем. А в прошлый раз Джо Байден так же оконфузился буквально позавчера, 6 февраля. Тогда американский лидер завил, что разговаривал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, скончавшимся ещё в 1996 году.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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