Москва утопла в сугробах рекордной высоты
Метеоролог Макарова: Высота сугробов в Москве побила рекорд 1995 года
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Высота сугробов в российской столице побила рекорд 29-летней давности, достигнув 60 сантиметров. Об этом сообщила журналистам в четверг, 8 февраля, ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
"Рекордное значение — 58 сантиметров 8 февраля 1999 года", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
Ранее Life.ru писал, что ночью в четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, температура воздуха в Москве опустится до минус 20 градусов. По словам синоптиков, погода в столице будет "нескучной", а ближе к выходным москвичей ждёт "сыктывкарский январь". А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на днях "отчитал" москвичей за наивность и призвал не ждать весны до апреля.