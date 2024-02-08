В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Турцию
Песков: Дата визита Путина в Турцию не определена, подготовка продолжается
Точная дата визита президента России Владимира Путина в Турцию ещё не определена, согласование поездки продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, она [дата визита] пока ещё не определена. Действительно, визит обговорённый, есть понимание, что мы к нему готовимся. Действительно, ведётся подготовка к этому визиту, мы ждём его", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, как только даты графиков Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласуют, то Кремль об этом сообщит.
Ранее Песков сообщал, что поездка Путина в Турцию планируется до президентских выборов в России, которые состоятся с 15 по 17 марта. В СМИ называлась дата — 12 февраля. При этом в Кремле не подтверждали эту информацию, отмечая, что сроки визита будут объявлены своевременно. Накануне в Турции заявили, что поездка Путина якобы перенесена, однако Песков не подтвердил эту информацию.
LIFE / Павел Баранов