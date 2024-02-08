В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Турцию

Точная дата визита президента России Владимира Путина в Турцию ещё не определена, согласование поездки продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, она [дата визита] пока ещё не определена. Действительно, визит обговорённый, есть понимание, что мы к нему готовимся. Действительно, ведётся подготовка к этому визиту, мы ждём его", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, как только даты графиков Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласуют, то Кремль об этом сообщит.