Песков: Надеждин не выполнил правила регистрации кандидатом в президенты
Борис Надеждин не выполнил установленные правила для регистрации кандидатом в президенты России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Есть определённые параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей... Здесь этот важный критерий не выполнен... Нечего комментировать, ЦИК чётко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Борис Надеждин подал документы в Центризбирком 26 декабря 2023 года. Собрав необходимое количество подписей за своё выдвижение, политик передал их в ЦИК, однако получил отказ в регистрации. Выяснилось, что 9147 подписей недействительны, а 11 и вовсе принадлежат мёртвым людям.
ТАСС / Сергей Фадеичев