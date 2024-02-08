Песков: Надеждин не выполнил правила регистрации кандидатом в президенты

"Есть определённые параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей... Здесь этот важный критерий не выполнен... Нечего комментировать, ЦИК чётко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов", — сказал представитель Кремля.