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8 февраля, 10:19

Песков: Надеждин не выполнил правила регистрации кандидатом в президенты

Борис Надеждин не выполнил установленные правила для регистрации кандидатом в президенты России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть определённые параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей... Здесь этот важный критерий не выполнен... Нечего комментировать, ЦИК чётко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов", — сказал представитель Кремля.

Хотел соскочить или заработать: Политолог объяснил, зачем Надеждину мёртвые души в подписях
Хотел соскочить или заработать: Политолог объяснил, зачем Надеждину мёртвые души в подписях

Напомним, Борис Надеждин подал документы в Центризбирком 26 декабря 2023 года. Собрав необходимое количество подписей за своё выдвижение, политик передал их в ЦИК, однако получил отказ в регистрации. Выяснилось, что 9147 подписей недействительны, а 11 и вовсе принадлежат мёртвым людям.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александр Юнашев
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