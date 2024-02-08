Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с пассажирами в Новой Таволжанке

Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от турниров

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности

12 "Вампиров" и 73 украинских дрона перехватила российская ПВО за сутки

Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным

Настоящий герой без плаща: Россиянин на лету поймал выброшенную с пятого этажа годовалую кроху

Интервью Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу

Москва утопла в сугробах рекордной высоты

Польша осталась без интернета в результате крупнейшей атаки пророссийских хакеров

Россиянам рассказали, как завершить тренировку, чтобы не навредить себе

Тренер Газзаев: После тренировки нужно отвести 10–15 минут на растяжку

8 февраля, 11:41
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Важно не только правильно тренироваться, но и правильно восстанавливаться после физических упражнений. Это позволит не допустить травм, снять напряжение, улучшить кровообращение и лимфоток. Как правильно восстановиться после тренировки, Life.ru рассказал тренер Марат Газзаев.

1. Растяжка. После тренировки Газзаев рекомендует отвести 10–15 минут на растяжку. Это поможет снять напряжение в мышцах, улучшить их гибкость и общую подвижность. Особенно полезными будут упражнения на растяжку тех групп мышц, которые были задействованы во время тренировки.

Реабилитолог назвала три сигнала организма, которые буквально кричат о риске перенапряжения
Реабилитолог назвала три сигнала организма, которые буквально кричат о риске перенапряжения

2. Массаж. Мышечный массаж способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок. Массируя уставшие мышцы, вы улучшаете их кровообращение и лимфоток, что способствует удалению шлаков и токсинов из организма. Если у вас нет возможности посетить профессионального массажиста, вы можете самостоятельно выполнить самомассаж при помощи оборудования для МФР (миофасциальный релиз).

3. Контрастные процедуры. Контрастный душ или просто обтирание тела полотенцем, предварительно смоченным в горячей воде, а затем в холодной, помогут быстро восстановиться после тренировки. Такие процедуры стимулируют кровообращение и обмен веществ в организме, что способствует более быстрому удалению шлаков и токсинов из мышц, говорит топ-тренер групповых программ фитнес-клубов Pride Fitness.

Россиянам на "зажировке" назвали топ-8 упражнений, чтобы убрать бока
Россиянам на "зажировке" назвали топ-8 упражнений, чтобы убрать бока

4. Правильное питание и питьевой режим. После активных тренировок рекомендуется употреблять пищу, насыщенную белками, которые являются необходимым строительным материалом для мышц.

Также необходимо не забывать о водном балансе в организме и пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания и будет способствовать более быстрому восстановлению после тренировки.

Марат Газзаев

Топ-тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness

Также необходимо не забывать о водном балансе в организме и пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания и будет способствовать более быстрому восстановлению после тренировки.
Также необходимо не забывать о водном балансе в организме и пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания и будет способствовать более быстрому восстановлению после тренировки.

А ранее Life.ru рассказывал, что силовые и мышечные тренировки не только помогают похудеть в долгосрочной перспективе, но и способствуют укреплению мышц и костей. Эксперты советуют выполнять становую тягу, румынскую тягу, сгибания рук на бицепс с гантелями, приседания со штангой или грифом.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!