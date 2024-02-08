Россиянам рассказали, как завершить тренировку, чтобы не навредить себе Тренер Газзаев: После тренировки нужно отвести 10–15 минут на растяжку 8 февраля, 11:41 Обложка © Shutterstock

Важно не только правильно тренироваться, но и правильно восстанавливаться после физических упражнений. Это позволит не допустить травм, снять напряжение, улучшить кровообращение и лимфоток. Как правильно восстановиться после тренировки, Life.ru рассказал тренер Марат Газзаев.

1. Растяжка. После тренировки Газзаев рекомендует отвести 10–15 минут на растяжку. Это поможет снять напряжение в мышцах, улучшить их гибкость и общую подвижность. Особенно полезными будут упражнения на растяжку тех групп мышц, которые были задействованы во время тренировки.

2. Массаж. Мышечный массаж способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок. Массируя уставшие мышцы, вы улучшаете их кровообращение и лимфоток, что способствует удалению шлаков и токсинов из организма. Если у вас нет возможности посетить профессионального массажиста, вы можете самостоятельно выполнить самомассаж при помощи оборудования для МФР (миофасциальный релиз).

3. Контрастные процедуры. Контрастный душ или просто обтирание тела полотенцем, предварительно смоченным в горячей воде, а затем в холодной, помогут быстро восстановиться после тренировки. Такие процедуры стимулируют кровообращение и обмен веществ в организме, что способствует более быстрому удалению шлаков и токсинов из мышц, говорит топ-тренер групповых программ фитнес-клубов Pride Fitness.

4. Правильное питание и питьевой режим. После активных тренировок рекомендуется употреблять пищу, насыщенную белками, которые являются необходимым строительным материалом для мышц.

Также необходимо не забывать о водном балансе в организме и пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания и будет способствовать более быстрому восстановлению после тренировки. Марат Газзаев Топ-тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness

А ранее Life.ru рассказывал, что силовые и мышечные тренировки не только помогают похудеть в долгосрочной перспективе, но и способствуют укреплению мышц и костей. Эксперты советуют выполнять становую тягу, румынскую тягу, сгибания рук на бицепс с гантелями, приседания со штангой или грифом.

Авторы Андрей Горяничев