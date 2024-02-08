Нашлась героиня вирусного видео, которая провожала военного на СВО казачьей песней
Весной прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором девушка на вокзале в Ростове-на-Дону провожает военного на спецоперацию (СВО) и поёт ему казачью песню. И вот спустя почти год журналистам удалось отыскать героиню вирусного ролика — ею оказалась Ольга Стурова из Воронежа. Девушка в силу своей профессии привыкла выступать на сцене, однако она совсем не ожидала того, что исполнение песни "Поезд уезжает далёко" так сильно понравится интернет-пользователям. Вместе с тем Ольга предпочла сохранить в секрете, что её связывает с молодым человеком, для которого она пела. Многие юзеры, к слову, предполагали, что Ольга якобы провожала на фронт супруга. На деле же выходит, что это не так.
Девушка провожает военного на СВО и поёт ему казачью песню. Видео © VK / Донбасс Сегодня
"Это была очень личная история, которая не для публикации", — отметила Ольга в беседе с RT.
Ольга Стурова. Фото © Telegram / RT
Девушка добавила, что с военнослужащим на кадрах, к счастью, всё в порядке. Кем он ей приходится, она так и не рассказала. Как выяснили журналисты, Ольга является участницей воронежского фольклорного ансамбля "Воля" и руководителем детского ансамбля "Шутейница". Ролик с её пением был снят на вокзале в апреле 2023-го.
Ранее Life.ru сообщал, что жёны и матери бойцов СВО спели трогательную песню мужьям и сыновьям. Клип на стихи Роберта Рождественского был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета семей воинов Отечества.
Кадр из видео VK / Донбасс Сегодня