Нашлась героиня вирусного видео, которая провожала военного на СВО казачьей песней

Весной прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором девушка на вокзале в Ростове-на-Дону провожает военного на спецоперацию (СВО) и поёт ему казачью песню. И вот спустя почти год журналистам удалось отыскать героиню вирусного ролика — ею оказалась Ольга Стурова из Воронежа. Девушка в силу своей профессии привыкла выступать на сцене, однако она совсем не ожидала того, что исполнение песни "Поезд уезжает далёко" так сильно понравится интернет-пользователям. Вместе с тем Ольга предпочла сохранить в секрете, что её связывает с молодым человеком, для которого она пела. Многие юзеры, к слову, предполагали, что Ольга якобы провожала на фронт супруга. На деле же выходит, что это не так.