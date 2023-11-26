Комитет семей воинов Отечества в День матери опубликовал клип "Довоюй, родной!". В ролике жёны и матери бойцов СВО, защищающих Родину на передовой, исполнили "Песню Женщины" на стихи Роберта Рождественского.

Жёны и матери бойцов СВО снялись в клипе "Довоюй, родной!" Видео © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

"Довоюй, родной!" — это гимн всех матерей, жён, сестёр и дочерей, чьи дети, мужья, братья и отцы бьются за нашу Родину", — указано в сообщении.

В организации добавили, что "Песня Женщины" на стихи Рождественского впервые прозвучала в фильме "Особо важное задание" в 1980 году. Эта композиция посвящена Великой Отечественной войне, но и сейчас пробирает до слёз и откликается пронзительным нервом эпохи в сердце каждой женщины.