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26 ноября, 11:44

"Довоюй, родной!": Жёны и матери бойцов СВО спели трогательную песню мужьям и сыновьям

Жёны и матери бойцов СВО снялись в клипе "Довоюй, родной!"

<p>Жёны и матери бойцов СВО появились в клипе "Довоюй, родной!". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/KSVORF/7786" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет семей воинов Отечества</a></p>

Жёны и матери бойцов СВО появились в клипе "Довоюй, родной!". Обложка © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

Комитет семей воинов Отечества в День матери опубликовал клип "Довоюй, родной!". В ролике жёны и матери бойцов СВО, защищающих Родину на передовой, исполнили "Песню Женщины" на стихи Роберта Рождественского.

Жёны и матери бойцов СВО снялись в клипе "Довоюй, родной!" Видео © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

"Довоюй, родной!" — это гимн всех матерей, жён, сестёр и дочерей, чьи дети, мужья, братья и отцы бьются за нашу Родину", указано в сообщении.

В организации добавили, что "Песня Женщины" на стихи Рождественского впервые прозвучала в фильме "Особо важное задание" в 1980 году. Эта композиция посвящена Великой Отечественной войне, но и сейчас пробирает до слёз и откликается пронзительным нервом эпохи в сердце каждой женщины.

Клип был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета семей воинов Отечества.

Самый родной семейный праздник — День матери

Самый родной семейный праздник — День матери

День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также мимо Дня матери не могли пройти и сотрудники МЧС. Пресс-служба ведомства опубликовала трогательное видео с поздравлениями и пожелала женщинам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения и счастья. К поздравлениям присоединилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Нарыкова
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