Жёны и матери бойцов СВО спели трогательную песню мужьям и сыновьям
Жёны и матери бойцов СВО снялись в клипе "Довоюй, родной!"
Жёны и матери бойцов СВО появились в клипе "Довоюй, родной!". Обложка © Telegram / Комитет семей воинов Отечества
Комитет семей воинов Отечества в День матери опубликовал клип "Довоюй, родной!". В ролике жёны и матери бойцов СВО, защищающих Родину на передовой, исполнили "Песню Женщины" на стихи Роберта Рождественского.
Жёны и матери бойцов СВО снялись в клипе "Довоюй, родной!" Видео © Telegram / Комитет семей воинов Отечества
"Довоюй, родной!" — это гимн всех матерей, жён, сестёр и дочерей, чьи дети, мужья, братья и отцы бьются за нашу Родину", — указано в сообщении.
В организации добавили, что "Песня Женщины" на стихи Рождественского впервые прозвучала в фильме "Особо важное задание" в 1980 году. Эта композиция посвящена Великой Отечественной войне, но и сейчас пробирает до слёз и откликается пронзительным нервом эпохи в сердце каждой женщины.
Клип был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета семей воинов Отечества.
День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также мимо Дня матери не могли пройти и сотрудники МЧС. Пресс-служба ведомства опубликовала трогательное видео с поздравлениями и пожелала женщинам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения и счастья. К поздравлениям присоединилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.