В Петербург доставили частицу семейного очага "Сердце России"
Лампада с частичкой огня, которую доставили в Петербург в честь Года семьи. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Петербург привезли частицу огня Всероссийского семейного очага. Лампаду передали сегодня, 8 февраля, во дворце "Малютка" на Фурштатской улице. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В Петербург привезли частицу огня Всероссийского семейного очага. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Каждая четвёртая семья в городе — не только многодетные — получает достаточно большой пакет поддержки, начиная от бесплатного питания в школе, колледже и заканчивая летним отдыхом", — подчеркнула вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.
Ранее в честь Года семьи на форуме "Родные — любимые" на ВДНХ в Москве зажгли огонь и перенесли в лампады. Семейный очаг прибыл из Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Затем эту частицу начали отправлять по регионам России. В частности, в Петербург лампаду привезла семья Штейнварг из Великого Новгорода.
В настоящее время ещё точно не решено, куда частица отправится дальше. К завершению путешествия она должна побывать во всех федеральных округах России.
Напомним, 23 января на главной сцене выставки "Россия" зажгли огонь семейного очага "Сердце России". Участие в церемонии приняли семейные династии из всех регионов страны, семьи участников специальной военной операции, а также представители ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Позднее огонь прибыл в Севастополь, его привезла семья Елизаровых, которая представляла регион на форуме "Родные — любимые" в столице России.