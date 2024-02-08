В Петербург доставили частицу семейного очага "Сердце России"

В Петербург привезли частицу огня Всероссийского семейного очага. Лампаду передали сегодня, 8 февраля, во дворце "Малютка" на Фурштатской улице. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербург привезли частицу огня Всероссийского семейного очага. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Каждая четвёртая семья в городе — не только многодетные — получает достаточно большой пакет поддержки, начиная от бесплатного питания в школе, колледже и заканчивая летним отдыхом", — подчеркнула вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Ранее в честь Года семьи на форуме "Родные — любимые" на ВДНХ в Москве зажгли огонь и перенесли в лампады. Семейный очаг прибыл из Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Затем эту частицу начали отправлять по регионам России. В частности, в Петербург лампаду привезла семья Штейнварг из Великого Новгорода.

В настоящее время ещё точно не решено, куда частица отправится дальше. К завершению путешествия она должна побывать во всех федеральных округах России.