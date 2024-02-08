Депутата Тульской облдумы нашли мёртвым в автомобиле 8 февраля, 15:57 Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев. Фото © tulaoblduma.ru

Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Следствие проводит проверку.

"По предварительным данным, днём 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово, в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской областной думы Михаил Грязев без признаков жизни", — говорится в сообщении СУ СК по Тульской области.

Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Фото © СУ СК по Тульской области

На сайте Тульской облдумы подтверждается, что Михаил Грязев скоропостижно скончался на 63-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким покойного и всем, кто его знал. Разделяем горечь вашей утраты. Память о Михаиле Васильевиче Грязеве навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении регионального парламента.

Авторы Александра Вишнякова