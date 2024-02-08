Депутата Тульской облдумы нашли мёртвым в автомобиле
Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев. Фото © tulaoblduma.ru
Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Следствие проводит проверку.
"По предварительным данным, днём 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово, в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской областной думы Михаил Грязев без признаков жизни", — говорится в сообщении СУ СК по Тульской области.
Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Фото © СУ СК по Тульской области
На сайте Тульской облдумы подтверждается, что Михаил Грязев скоропостижно скончался на 63-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким покойного и всем, кто его знал. Разделяем горечь вашей утраты. Память о Михаиле Васильевиче Грязеве навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении регионального парламента.
А ранее стало известно о смерти основателя группы "Машина времени" Юрия Борзова. Life.ru сообщал, что тело 70-летнего Борзова нашли утром в четверг, 8 февраля, в его квартире в Токмаковом переулке. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. При этом около шести лет музыкант боролся с раком.