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Депутата Тульской облдумы нашли мёртвым в автомобиле

8 февраля, 15:57
Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев. Фото © tulaoblduma.ru

Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев. Фото © tulaoblduma.ru

Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Следствие проводит проверку.

"По предварительным данным, днём 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово, в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской областной думы Михаил Грязев без признаков жизни", — говорится в сообщении СУ СК по Тульской области.

Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Фото © СУ СК по Тульской области

Депутат Тульской областной думы Михаил Грязев найден мёртвым в автомобиле на обочине дороги. Фото © СУ СК по Тульской области

На сайте Тульской облдумы подтверждается, что Михаил Грязев скоропостижно скончался на 63-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким покойного и всем, кто его знал. Разделяем горечь вашей утраты. Память о Михаиле Васильевиче Грязеве навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении регионального парламента.

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А ранее стало известно о смерти основателя группы "Машина времени" Юрия Борзова. Life.ru сообщал, что тело 70-летнего Борзова нашли утром в четверг, 8 февраля, в его квартире в Токмаковом переулке. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. При этом около шести лет музыкант боролся с раком.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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