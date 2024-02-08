Почти две тонны нефти утекло в море из-за аварии на терминале в Литве

Не менее 1,8 тонны нефти могло попасть в Балтийское море в районе литовского посёлка Бутинге из-за аварии на топливном терминале, принадлежащем польскому концерну Orlen Lietuva. Об этом сообщил начальник департамента охраны природы при Министерстве окружающей среды Литвы Видмантас Тильвикас.

"Масштабы инцидента намного значительнее, чем заявила Orlen Lietuva. В море могло попасть не менее 1,8 тонны нефти", — сказал он в эфире радиостанции LRT, отметив, что в польском концерне утверждалось о не менее 300 литрах вытекшей нефти.

Нефтяное пятно, по данным департамента, достигло территориальных вод Латвии. Его длина — девять километров, а ширина — два. В Orlen Lietuva сообщают, что причиной аварии стало рассоединение шлангов при загрузке чёрного золота на танкер.