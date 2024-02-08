Почти две тонны нефти утекло в море из-за аварии на терминале в Литве
Около 1,8 тонны нефти попало в Балтийское море при аварии на терминале в Литве
Нефтяное пятно, попавшее в Балтийское море. Обложка © X / PanasukPetr
Не менее 1,8 тонны нефти могло попасть в Балтийское море в районе литовского посёлка Бутинге из-за аварии на топливном терминале, принадлежащем польскому концерну Orlen Lietuva. Об этом сообщил начальник департамента охраны природы при Министерстве окружающей среды Литвы Видмантас Тильвикас.
"Масштабы инцидента намного значительнее, чем заявила Orlen Lietuva. В море могло попасть не менее 1,8 тонны нефти", — сказал он в эфире радиостанции LRT, отметив, что в польском концерне утверждалось о не менее 300 литрах вытекшей нефти.
Нефтяное пятно, по данным департамента, достигло территориальных вод Латвии. Его длина — девять километров, а ширина — два. В Orlen Lietuva сообщают, что причиной аварии стало рассоединение шлангов при загрузке чёрного золота на танкер.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 февраля на японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды: 5,5 тонны заражённой жидкости вытекло из трубы на установке по её очистке от цезия и стронция. Радиоактивность воды составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме 1500 беккерелей. В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле. Пока превышения радиации в территориальных водах РФ выявлено не было, заверили в ведомстве.