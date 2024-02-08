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8 февраля, 19:54

"Нас победить не смогут": Эксперт указал на глобальную роль науки в жизни России

Эксперт Журавлёв: Пока у РФ есть фундаментальная наука, нас победить не смогут

Сегодня, 8 февраля, в нашей стране отмечается День российской науки, в связи с чем президент РФ Владимир Путин провёл по видеосвязи заседание Совета по науке и образованию. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлёв в беседе с Life.ru объяснил, какую роль наука сегодня занимает в жизни нашего государства.

Как отметил аналитик, роль науки очень велика сегодня, а в России — в особенности. В мире, по его словам, сейчас только две страны, которые имеют весь объём науки в своих руках — как прикладную, так и базовую.

"И поэтому развитие российской науки — это очень принципиальный вопрос. Это не только вопрос науки, но это и вопрос вообще развития страны и нашего противостояния с Западом. Пока у нас есть фундаментальная наука, они нас победить не смогут", — заявил эксперт.

Поэтому состоявшееся мероприятие — демонстрация наших возможностей, так как сегодня развитие медицины, а также биологической науки играет огромную роль в жизни России.

"И в этой гонке мы пока как минимум не проигрываем. И вот это заседание — это такой, ну, не отчёт, тут всё-таки торжественное мероприятие такое, демонстрация наших возможностей", — заключил Журавлёв.

Путин: Российская наука должна действовать на опережение, опираясь на свой опыт
Путин: Российская наука должна действовать на опережение, опираясь на свой опыт

Напомним, президент Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. Он это сделал на открытии состоявшегося сегодня заседания Совета по науке и образованию. В ходе торжественной церемонии российский лидер заявил, что Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных, а ограничения вводят лишь люди "неакадемического ума".

Обложка ©

pixabay

Ольга Годуненко
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