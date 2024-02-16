День разведки ВМФ, Семён и Анна, Починки: Праздники и приметы 16 февраля Сегодня, 16 февраля 2024 года, праздники в России немногочисленны. Свой профессиональный день в эту дату отмечают морские разведчики, а по народному календарю — это время готовиться к весне, наводить порядок в быту. 15 февраля, 21:01 16 февраля отмечается День разведки ВМФ России. Обложка © Shutterstock

День разведки ВМФ России

16 февраля свой праздник в России отмечают защитники Отечества, обладающие уникальными навыками, — на эту дату приходится День разведки Военно-морского флота Вооружённых сил РФ. Несколько фактов о нём: это официальный профессиональный, ведомственный праздник;

приурочен к дате основания военно-морской разведки;

был утверждён в 1998 году приказом главкома ВМФ;

отмечается ежегодно 16 февраля, по календарю не смещается.

16 февраля профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны одной из старейших разведслужб России — Разведывательного управления Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ) РФ. Хоть его история началась куда раньше, официальной датой основания таких подразделений считается 16 февраля 1938 года, когда приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-морского флота (НК ВМФ).

В наше время среди задач морских разведчиков — сбор информации о местах дислокации, вооружении, составе, намерениях частей и подразделений группировки противника. Для этого используются как средства традиционной разведки, так и новейшие достижения военно-промышленного комплекса России. Командование ВМФ использует полученную информацию для оценки обстановки и принятия решений.

Профессиональный разведчик должен не только быть отменно физически и профессионально подготовленным, но также хорошо знать вооружение и тактику действий противника. Легендой морской разведки является дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов. Под его командованием в годы Великой Отечественной войны было проведено немало дерзких операций. Группы боевых пловцов-диверсантов пробирались в тыл врага, захватывали зенитные батареи и брали в плен сотни солдат и офицеров противника.

День Киотского протокола

16 февраля отмечается День Киотского протокола. Россия, Челябинская область, промышленные выбросы. Фото © Shutterstock

16 февраля в России и за рубежом отмечается символический праздник — день вступления в силу Киотского протокола, значимого для будущего всего человечества. Рассказываем о нём: Киотский протокол — это дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

он был подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года;

вступил в силу 16 февраля 2005 года;

протокол предписывает сокращать выбросы парниковых газов в борьбе с глобальным потеплением.

Киотский протокол ратифицирован 191 государством и одним региональным содружеством — Европейским союзом. Россия подписала его в марте 1999 года, ратифицировала в 2004 году. Документ предусматривал, что по всей планете страны будут снижать выброс в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов. Для каждого были выделены определённые квоты на выброс. Ими разрешалось торговать, если лимит не исчерпывался.

В феврале 2015 года в ООН объявили, что страны-участницы этого договора коллективно перевыполнили первоначальные цели и сократили выбросы парниковых газов более чем на 20%. Киотский прокол стал важным шагом в развитии глобального сотрудничества по предотвращению изменения климата.

В декабре 2015 года на смену Киотскому протоколу по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата было принято Парижское соглашение по климату. Его также подписали и ратифицировали большинство государств.

День сияющей звезды (День рождения Ким Чен Ира)

16 февраля в КНДР отмечается День сияющей звезды. Фото © ТАСС / AP / Cha Song Ho

16 февраля большой праздник отмечается в соседней с Россией стране — Северной Корее, или КНДР. Несколько фактов о нём: он носит название День сияющей звезды;

это день рождения бывшего руководителя страны Ким Чен Ира;

это один из важнейших праздников КНДР;

масштабные торжества проходят по всей стране, самые массовые — в Пхеньяне.

В Северной Корее есть два особых праздника, когда чтут память бывших руководителей республики. Первый называется Днём Солнца, и он приходится на дату рождения Ким Ир Сена — революционера, основателя КНДР. Второй — сегодняшний День сияющей звезды, приуроченный ко дню рождения Ким Чен Ира — сына Ким Ир Сена и отца нынешнего главы республики Ким Чен Ына.

Примечательно, что Ким Чен Ир при рождении имел имя Юрий Ирсенович Ким, потому как появился на свет в селе Вятское Хабаровского края СССР. Вслед за своим отцом, "вечным президентом", он руководил страной с 1994-го по 2011 год, стал четырежды Героем КНДР.

Обычно празднование его дня рождения начинается в стране 16 февраля и длится два дня. Празднования проходят по всей стране, но основные проводятся в Пхеньяне. Среди прочего это массовые гимнастические упражнения, военные демонстрации, запуск фейерверков.

День памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

16 февраля Русская православная церковь чтит память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Их имена связаны с праздником Сретения Господня, который отмечается на день раньше — 15 февраля. Согласно Евангелию от Луки, когда Иосиф и Мария в первый раз принесли младенца Иисуса в храм, к ним подошёл старик по имени Симеон — один из 70 учёных, переводивших Священное Писание с иврита на греческий. По преданию, ему ранее явился ангел и возвестил, что он не умрёт, пока не увидит Младенца и не убедится в правдивости пророчества о том, что того родит непорочная дева. Симеон ждал рождения Мессии, тяготясь длинной жизнью, и теперь произнёс: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…" Затем к родителям Иисуса подошла пожилая Анна, которая работала в храме и которую называли пророчицей. Она поклонилась и пошла рассказать горожанам о рождении избавителя Израиля.

Семён и Анна

На Руси этот день называли "Семён и Анна". Этим святым было принято молиться о здоровье новорождённых, поскольку они считались покровителями младенцев.

Приметы 16 февраля

Починки

16 февраля на Руси отмечались Починки. Фото © ТАСС / В. Матыцин

Также на этот день на Руси приходился праздник Починки. Его суть скрыта в названии — с этой поры было принято приниматься за подготовку к весенним делам: чинить телегу, инвентарь, править после зимы постройки. Считалось, что такой работой можно приблизить приход тёплого времени года, а вот если не взяться за неё, дела дальше будут идти наперекосяк. Поэтому же на Починки долго спать не полагалось — следовало встать пораньше и начать трудиться.

Иметь дела с деньгами в этот день было не принято — лучше не брать в долг и не давать, отложить крупные покупки. Плохой приметой было при уборке дома переставлять вещи: считалось, что так можно привлечь беды.

Погодные приметы 16 февраля

Туман над водой стелется — к холодам.

Иней после ночи — оттепели не видать.

Снег падает хлопьями — к дождливому лету.

Вечером видны яркие звёзды — к морозной погоде.

Именины 16 февраля

16 февраля именины может отмечать российская певица Анна Седокова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 16 февраля, именины могут отмечать: Анна

Василий

Владимир

Дмитрий

Иван

Михаил

Николай

Павел

Роман

Святослав

Семён

Симон

Тимофей.

Авторы Вадим Андреев