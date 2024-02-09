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8 февраля, 22:41

Песков заявил, что Кремлю неизвестно, встречался ли Карлсон со Сноуденом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американский журналист Такер Карлсон встретился в России с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом. Как заявил Песков в беседе с ТАСС, в Кремле ничего не известно об этой встрече.

"Нет. Это его личное дело", — заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, знает ли он что-нибудь об этом событии.

Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным
Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным

Ранее Life.ru писал, что Карлсон в ходе визита в Россию встретился со Сноуденом. Предполагалось, что журналист также увиделся с экс-помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид. Напомним, что экс-хедлайнер Fox News прибыл в Москву в начале февраля.

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Алексей Соловьёв
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