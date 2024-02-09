Песков заявил, что Кремлю неизвестно, встречался ли Карлсон со Сноуденом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американский журналист Такер Карлсон встретился в России с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом. Как заявил Песков в беседе с ТАСС, в Кремле ничего не известно об этой встрече.