Журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом, пишут СМИ

Бывший телеведущий американского канала Fox News, журналист Такер Карлсон в ходе визита в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщил портал Semafor.

По информации издания, Такер в Москве встретился с "двумя ключевыми американскими фигурами, живущими в изгнании". Речь идёт о бывшем сотруднике американских спецслужб Эдварде Сноудене, встреча с которым длилась несколько часов, и экс-помощнице президента США Джо Байдена Таре Рид. В материале указано, что с последней журналист записал интервью для своей авторской программы.