Журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом, пишут СМИ
Semafor: Журналист Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом в Москве
Журналист Такер Карлсон и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Обложка © ТАСС / Brian Cahn / Zuma / wikipedia / Laura Poitras / Praxis Films
Бывший телеведущий американского канала Fox News, журналист Такер Карлсон в ходе визита в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщил портал Semafor.
По информации издания, Такер в Москве встретился с "двумя ключевыми американскими фигурами, живущими в изгнании". Речь идёт о бывшем сотруднике американских спецслужб Эдварде Сноудене, встреча с которым длилась несколько часов, и экс-помощнице президента США Джо Байдена Таре Рид. В материале указано, что с последней журналист записал интервью для своей авторской программы.
Напомним, что Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно — и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. Рано утром 8 февраля он покинул Россию. Расшифровку и видео интервью опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.