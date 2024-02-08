Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным
Журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети первый кадр из интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с президентом России Владимиром Путиным. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tuckercarlson
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в социальной сети первый кадр из интервью с президентом России Владимиром Путиным. На снимке корреспондент сидит за одним столом с российским лидером.
"Такер берёт интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня в шесть вечера по восточному времени", — подписал снимок журналист.
Life.ru рассказывал, что Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. Рано утром 8 февраля он покинул Россию. Расшифровку и видео интервью опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.