Воюющий на стороне ВСУ немецкий боец пожаловался на "бесконечную" Армию России
Bild: Немецкий наёмник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у РФ
Немецкий наёмник, участвующий в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пожаловался на "бесконечную Российскую армию". Слова бойца по имени Бен приводит издание Bild.
"У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", — заявил он.
Боец также рассказал изданию о силе ВС России и мощности их обороны. Как он указал, самым сложным препятствием для продвижения ВСУ стали минные поля. Неудачи украинской армии на фронте наёмник объяснил тем, что западные страны слишком медлили с решениями по поддержке Киева, из-за чего военная помощь оказалась фрагментарной.
По его мнению, именно недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия ВСУ и мощь Армии РФ привели к полному провалу украинского контрнаступления.
Ранее Life.ru писал, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которого фронт может посыпаться в любой момент. Тем временем американские СМИ подсчитали, что на один выпущенный ВСУ артиллерийский снаряд приходится десять российских. ВСУ экономят ракеты и патроны, теряют на передовой свои позиции и не могут сдерживать наступление ВС РФ.
ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru