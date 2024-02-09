Воюющий на стороне ВСУ немецкий боец пожаловался на "бесконечную" Армию России

Немецкий наёмник, участвующий в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пожаловался на "бесконечную Российскую армию". Слова бойца по имени Бен приводит издание Bild.

"У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", — заявил он.

Боец также рассказал изданию о силе ВС России и мощности их обороны. Как он указал, самым сложным препятствием для продвижения ВСУ стали минные поля. Неудачи украинской армии на фронте наёмник объяснил тем, что западные страны слишком медлили с решениями по поддержке Киева, из-за чего военная помощь оказалась фрагментарной.

По его мнению, именно недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия ВСУ и мощь Армии РФ привели к полному провалу украинского контрнаступления.