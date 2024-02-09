Уехавшего в Дубай Влада Бумагу ищут российские приставы из-за крупного долга перед налоговой
SHOT: Судебные приставы ищут блогера Влада Бумагу из-за долга в 300 тысяч рублей
Влад Бумага. Обложка © t.me / A4omg
Основавшийся с недавних пор в Дубае Влад Бумага, также известный как Влад А4, задолжал в России крупную сумму. По данным SHOT, на блогере висят неоплаченные штрафы и долг перед налоговой почти на 300 тысяч рублей, теперь его даже разыскивают приставы.
Так, при крайне неплохом заработке блогер не удосужился закрыть четыре штрафа на 3,5 тысячи, полученные за превышение скорости и неоплаченную парковку. У Бумаги также есть долг в размере 278 тысяч рублей перед ФНС, который висит уже два месяца.
К слову, ежемесячно он получает со своего контента в социальных сетях около миллиона долларов (более 91 миллиона рублей по нынешнему курсу), а годовой оборот его компаний в 2023-м составил 455 миллионов рублей. На данный момент блогер проживает в Дубае.
Напомним, недавно вскрылись долги другой уехавшей из России знаменитости — Анны Asti (Дзюбы). Её музыкальный лейбл Fenix Music, видимо, "забыл" заплатить налоговой 7,5 миллиона рублей. Кроме того, у компании отрицательный показатель чистой прибыли, так как её заработок составил 812 тысяч рублей. К слову, долги оперативно было уплачены.