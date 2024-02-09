Уехавшего в Дубай Влада Бумагу ищут российские приставы из-за крупного долга перед налоговой

Основавшийся с недавних пор в Дубае Влад Бумага, также известный как Влад А4, задолжал в России крупную сумму. По данным SHOT, на блогере висят неоплаченные штрафы и долг перед налоговой почти на 300 тысяч рублей, теперь его даже разыскивают приставы.

Так, при крайне неплохом заработке блогер не удосужился закрыть четыре штрафа на 3,5 тысячи, полученные за превышение скорости и неоплаченную парковку. У Бумаги также есть долг в размере 278 тысяч рублей перед ФНС, который висит уже два месяца.

К слову, ежемесячно он получает со своего контента в социальных сетях около миллиона долларов (более 91 миллиона рублей по нынешнему курсу), а годовой оборот его компаний в 2023-м составил 455 миллионов рублей. На данный момент блогер проживает в Дубае.