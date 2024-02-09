В Нижегородской области ночью обезвредили на территории промзоны беспилотник ВСУ

На территории Дзержинска в Нижегородской области обезвредили беспилотник в ночь на 9 февраля, пострадавших нет. Об этом заявил мэр Иван Носков.

"Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", — написал Носков в телеграм-канале.

А ранее Life.ru писал, что системы ПВО пресекли попытку четырёх украинских БПЛА атаковать Орловскую область. Целью дронов были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Напомним, утром 9 февраля Минобороны России отчиталось о работе систем ПВО минувшей ночью. Всего зенитчики сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников: два — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем, шесть — над Чёрным морем.