Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с Совбезом
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то там в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его", — рассказал журналистам представитель Кремля, говоря о планах Путина на сегодняшний день.
Президент или сам обозначит тему предстоящего совещания, или же Кремль это сделает чуть позже, добавил Песков.
Ранее Песков сообщал, что визит Путина в Турцию планируется до президентских выборов. СМИ писали, что глава российского государства может посетить республику 12 февраля. В то же время в Турции заявляли, что поездка откладывается, однако в Кремле Life.ru не подтвердили эту информацию. Там подчеркнули, что никакие сроки не объявлялись.
Kremlin.ru