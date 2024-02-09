Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то там в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его", — рассказал журналистам представитель Кремля, говоря о планах Путина на сегодняшний день.

Президент или сам обозначит тему предстоящего совещания, или же Кремль это сделает чуть позже, добавил Песков.