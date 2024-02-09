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9 февраля, 09:33

Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с Совбезом

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то там в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его", — рассказал журналистам представитель Кремля, говоря о планах Путина на сегодняшний день.

Президент или сам обозначит тему предстоящего совещания, или же Кремль это сделает чуть позже, добавил Песков.

Ранее Песков сообщал, что визит Путина в Турцию планируется до президентских выборов. СМИ писали, что глава российского государства может посетить республику 12 февраля. В то же время в Турции заявляли, что поездка откладывается, однако в Кремле Life.ru не подтвердили эту информацию. Там подчеркнули, что никакие сроки не объявлялись.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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