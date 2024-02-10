Раздевалась не только Снигирь: Топ-5 российских актрис, снявшихся обнажёнными После откровенной роли Юлии Снигирь в новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Life.ru вспоминает, кто ещё из актрис не постеснялся раздеться на камеру. 9 февраля, 21:43 Актрисы Анна Чиповская, Кристина Асмус, Любовь Аксёнова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chi_pa, asmuskristina, im_lyubovaksenova

В Сети бурно обсуждают 40-летнюю актрису Юлию Снигирь, которая мгновенно стала популярной после выхода в кинотеатрах фильма "Мастер и Маргарита". Снигирь сыграла там главную роль — музу писателя — Маргариту. И если в начале картины она представлена как романтичная натура, то в концовке героиня несколько раз обнажается. Причём Юлии пришлось предстать перед камерами полностью голой, а зрители могли лицезреть спортивную фигуру 40-летней актрисы.

И хоть некоторые артистки отказываются появляться в кадре полностью раздетыми или выставляют вместо себя дублёрш, большинство всё же раздевается перед камерами. Вот несколько ярких примеров, кто не постеснялся сняться без одежды в кино.

Кристина Асмус

После съёмок в откровенных сценах на Кристину Асмус обрушился шквал критики, но в то же время процесс привлёк повышенное внимание мужской аудитории. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

Популярность Кристине Асмус принесла роль скромного врача Вари Черноус в ситкоме "Интерны". И каково же было удивление её поклонников, когда актриса снялась в откровенной сцене (да ещё и без одежды) в фильме "Текст". На Асмус обрушился шквал критики, но в то же время процесс привлёк повышенное внимание мужской аудитории.

После выхода "Текста" Асмус развелась с актёром, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. И многие СМИ уверяли, что причиной тому стала "голая" роль Кристины. Ведь Гарику тоже массово стали писать возмущённые зрители этого фильма. Мол, как он позволил своей жене сняться в подобном виде?

Кристина Асмус в фильме по роману Глуховского. Фото © "Текст", режиссёр Клим Шипенко, сценарист Дмитрий Глуховский / Kinopoisk.ru

Но Кристину, видимо, не особо задели обидные слова, и она согласилась на откровенные сцены в картинах "Люси" и "Китобой".

Анна Чиповская

Чиповская — одна из самых сексуальных и красивых актрис российского кинематографа. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chi_pa

На сегодняшний день Чиповская — одна из самых сексуальных и красивых актрис российского кинематографа. А ещё она смелая актриса, потому что не постеснялась работать в кадре полностью обнажённой. Сначала её тело видели в "Оттепели", затем — в фильмах "О любви", "Маша", "Кто-нибудь видел мою девчонку?" и ещё нескольких картинах.

Анна Чиповская считает, что сцены с обнажением нашим артистам даются с трудом, через силу. Фото © "Оттепель", режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Алёна Званцова, Дмитрий Константинов, Валерий Тодоровский / Kinopoisk.ru

— Для русского человека эротика, секс, обнажённое тело в кадре — вещи всё ещё непривычные. Такие сцены нашим артистам независимо от возраста даются трудно, через силу. К ним долго готовятся, они сложно выстраиваются и чаще всего не получаются, — отмечает Чиповская.

Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнову уже несколько лет подряд признают самой сексуальной российской актрисой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / im_lyubovaksenova

Любовь Аксёнову уже несколько лет подряд признают самой сексуальной российской актрисой. И это неспроста! Аксёнова снялась в откровенных сценах и полностью нагая уже несколько раз. Вот лишь небольшой список этих картин: "Глубже", "Содержанки", "Бывшие", "Мажор". При этом особенно откровенные сцены Любови пришлось играть в фильме "Глубже", ведь там она предстаёт в роли порноактрисы.

Любовь Аксёнова. Фото © "Глубже", режиссёр-сценарист Михаил Сегал / Kinopoisk.ru

— Когда-то давно в институте я говорила: "Что?! Эротика?! Показать грудь?! Ни за что!" А через два года я снялась в киноальманахе "Рассказы" и, не задумываясь, разделась в кадре, потому что того требовала роль. Мне нравился мой персонаж, я доверяла режиссёру, а это была моя внутренняя задача. В общем, когда доходишь до дела, думаешь уже о других вещах, — признавалась Аксёнова в интервью Woman.ru.

Юлия Хлынина

Актриса Юлия Хлынина часто играет сексапильных девушек в современном кино. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yulia_hlynina

Ещё одна российская актриса, которая решилась сняться обнажённой, — это Юлия Хлынина. У яркой артистки уже несколько ролей, где она появляется голой. Это фильмы "Weekend", "Дуэлянт", "Селфи" и "Купи меня".

Юлия Хлынина. Фото © "Купи меня", режиссёр Вадим Перельман, сценарист Дарья Грацевич / Kinopoisk.ru

— Режиссёры меня раздевают регулярно, такая уж мне выпадает драматургия. (Улыбается.) Проблем с этим никогда не было, наверное, потому что мой дебют состоялся у мэтра российского кинематографа Станислава Говорухина. На пробах в фильме "Weekend" он мне тогда сразу сказал: "Слушай, в фильме есть одна сцена, где твоя героиня появится обнажённой. Но это будет очень красиво! Ты просто должна довериться оператору. И я доверилась, — так актриса рассуждала в одном из своих интервью об откровенных сценах.

По её словам, Говорухину было невозможно не поверить — это глубокий, мужественный, мудрый творец. — Быть обнажённой в кадре нелегко. Это всегда стресс, тревога — мало приятного, в общем. Но я всегда знаю, зачем я это делаю и какой посыл несу, — объясняет Юлия Хлынина. Актриса считает, что тело — это действительно храм души и никакие чужие страхи и стереотипы на её мнение повлиять не смогут.

Александра Бортич

Александра Бортич стала популярной в российском кино. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bortich

В последние несколько лет Александра Бортич стала популярной в российском кино. Её часто снимают режиссёры в разных образах, и, конечно, голой она тоже появлялась на экранах. Впервые раздеться ей пришлось для съёмок в фильме "Как меня зовут". Обнажённой и полуобнажённой её можно увидеть в картинах "Викинги", "Я худею", "Про любовь" и "Духless".

Данила Козловский и Александра Бортич. Фото © "Викинг", режиссёр Андрей Кравчук, сценаристы Андрей Рубанов, Виктор Смирнов, Андрей Кравчук / Kinopoisk.ru

При этом Бортич признавалась, что с родителями и родственниками смотрела версию "Викингов" с категорией 18+, потому что она совсем не стесняется.

Авторы Кира Громова