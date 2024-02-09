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9 февраля, 13:25

В Брянской области семья с 10 детьми получила орден "Родительская слава"

Супруги из Брянской области Галина и Георгий Головатик награждены орденом "Родительская слава" за заслуги в воспитании десятерых детей. Соответствующий приказ был подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Галина Васильевна вместе с мужем Георгием Петровичем воспитали и воспитывают своих детей в духе высокой нравственности, духовности, ответственности за свои поступки, патриотизма, любви к семье и окружающим. <...> Родители подают пример здорового образа жизни", приводит РИА "Новости" сообщение.

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В пресс-службе отметили, что у супругов шесть дочек и четверо сыновей. Старшие уже имеют высшее образование, а младшие дети ещё учатся. Семья проживает в частном доме в Жирятинском районе. У супругов есть приусадебный участок, где они не только выращивают овощи и фрукты, но и разводят кур, гусей и уток.

Орден "Родительская слава" вручается гражданам, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. При награждении одному из родителей выплачивается единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей.

А ранее в Башкирии наградили орденом "Родительская слава" семью, в которой воспитывается восемь детей. Глава семейства Рустам Абдракипов ведёт подсобное хозяйство и занимается строительством — всё на их участке создано и построено своими руками. А его супруга Регина увлекается разведением цветов, вязанием и шитьём.

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ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
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