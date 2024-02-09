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9 февраля, 16:58

Медведев заявил, что ни у кого не получится изолировать Россию

Россия укрепляет собственные позиции в качестве конкурентоспособной, сильной державы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, добавив, что государство не поддаётся на провокации и противостоит агрессии.

"Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы. Не поддаётся на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление. И, конечно, никому не удастся, мы не дадим нас изолировать никому", подчеркнул Медведев на мероприятии по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Политик дополнил, что система высшего образования и наука России, несмотря на попытки изоляции, всё равно остаётся на мировом уровне.

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А ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская наука должна опираться на собственный богатый опыт и действовать на опережение, не пытаясь догнать зарубежные технологии. Также в ходе своего выступления в Кремле по случаю 300-летия Российской академии наук глава государства предложил удвоить размер выплат академикам РАН.

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ТАСС / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
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