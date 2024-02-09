Венесуэла стягивает войска на границу с Гайаной, пишут СМИ

Венесуэла перебрасывает на границу с Гайаной лёгкие танки, патрульные катера и бронетранспортёры из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). По её данным, развёртывание техники видно на спутниковых снимках. При этом в МИД Гайаны американским журналистам заявили, что не удивлены "недобросовестностью" венесуэльских властей.

"Мы не удивлены недобросовестностью Венесуэлы. Мы разочарованы, но не удивлены", — сказал изданию представитель МИД Гайаны.

Как отмечает газета, на конец 2023 года в Вооружённых силах Венесуэлы насчитывалось порядка 150 тысяч военнослужащих. При этом численность войск Гайаны составляет около трёх тысяч военнослужащих.

Напомним, что в декабре 2023-го в Венесуэле состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовало за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эссекибо, где в 2015 году нашли нефть. Life.ru также писал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны. Согласно им регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом 24-м штатом страны. Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна готовится защищаться от Венесуэлы.