Венесуэла стягивает войска на границу с Гайаной, пишут СМИ
WSJ:Венесуэла перебрасывает танки, БТР и катера на границу с Гайаной
Венесуэла перебрасывает на границу с Гайаной лёгкие танки, патрульные катера и бронетранспортёры из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). По её данным, развёртывание техники видно на спутниковых снимках. При этом в МИД Гайаны американским журналистам заявили, что не удивлены "недобросовестностью" венесуэльских властей.
"Мы не удивлены недобросовестностью Венесуэлы. Мы разочарованы, но не удивлены", — сказал изданию представитель МИД Гайаны.
Как отмечает газета, на конец 2023 года в Вооружённых силах Венесуэлы насчитывалось порядка 150 тысяч военнослужащих. При этом численность войск Гайаны составляет около трёх тысяч военнослужащих.
Напомним, что в декабре 2023-го в Венесуэле состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовало за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эссекибо, где в 2015 году нашли нефть. Life.ru также писал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны. Согласно им регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом 24-м штатом страны. Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна готовится защищаться от Венесуэлы.
Площадь спорного региона составляет 160 тысяч квадратных метров (примерно две трети от всей Гайаны). Там проживает 200 тысяч человек. В 1899 году третейский суд в Париже признал эту территорию частью Гайаны, но Венесуэла не согласилась с решением. Власти Гайаны опасаются, что более крупная соседняя страна может использовать референдум как повод для вторжения, однако Мадуро называл целью голосования — заручиться поддержкой граждан в потенциальных переговорах.
ТАСС / AP / Ariana Cubillos