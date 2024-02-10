Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Противовоздушная оборона сбила два беспилотника.

"Два БПЛА самолётного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", — написал глава региона.