Песков: Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам сильнейших кибератак
На сайт Кремля ежедневно совершаются десятки хакерских атак, но российские специалисты в сфере информационной безопасности в круглосуточном режиме надёжно его защищают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не знаю, были ли какие-то экстраординарные атаки. Но на сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом. И так далее. Целостность сайта и его безопасность обеспечиваются в должной мере", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, пытались ли хакеры повлиять на публикацию интервью российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.
Официальный представитель Кремля добавил, что недоброжелатели России в течение двух последних лет, не жалея сил, пытаются разрушить целостность отечественных информационных систем. В связи с такой регулярностью и интенсивностью Песков затруднился оценить, усилились ли эти хакерские атаки в преддверии президентских выборов в марте 2024 года.
"Дело в том, что последние два года как таковые попытки проделать брешь и в разных системах, и в интернете, и в других сферах, поскольку они в целом находятся на максимальном уровне, то сейчас я просто не могу дифференцировать, связано ли это с выборами или не связано. Они не прекращаются", — объяснил пресс-секретарь российского лидера.
А ранее Песков рассказал, что для президента России Владимира Путина важно отношение граждан России на интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. В этой беседе глава РФ подробно разъяснил своё историческое видение причин процессов, происходящих в сфере политики, безопасности и экономики. Напомним, что полная версия этого разговора на русском языке была опубликована 9 февраля. Сейчас у интервью 169 миллионов просмотров только в социальной сети X.
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