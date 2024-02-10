Песков: Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам сильнейших кибератак

На сайт Кремля ежедневно совершаются десятки хакерских атак, но российские специалисты в сфере информационной безопасности в круглосуточном режиме надёжно его защищают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не знаю, были ли какие-то экстраординарные атаки. Но на сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом. И так далее. Целостность сайта и его безопасность обеспечиваются в должной мере", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, пытались ли хакеры повлиять на публикацию интервью российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

Официальный представитель Кремля добавил, что недоброжелатели России в течение двух последних лет, не жалея сил, пытаются разрушить целостность отечественных информационных систем. В связи с такой регулярностью и интенсивностью Песков затруднился оценить, усилились ли эти хакерские атаки в преддверии президентских выборов в марте 2024 года.