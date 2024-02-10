"Принцип взаимности": В МИД РФ подтвердили разрыв договоров аренды с Посольством Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение Посольства Украины.

"Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение Посольства Украины в Москве", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.