"Принцип взаимности": В МИД РФ подтвердили разрыв договоров аренды с Посольством Украины
Захарова заявила о прекращении договоров аренды с Посольством Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение Посольства Украины.
"Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение Посольства Украины в Москве", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.
Представитель дипведомства отметила, что украинскую сторону об этом проинформировали, а также предупредила о том, что "любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России".
Ранее стало известно, что Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Как уже рассказывал Life.ru, в апреле Городской совет Киева разорвал соглашение об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где находилось здание Посольства России.
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