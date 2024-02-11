МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию на 41% за 9 месяцев 2023 года
Франция, несмотря на санкции, закупила у России на 41% больше сжиженного природного газа (СПГ) за девять месяцев 2023-го в годовом выражении. Такие данные привёл директор первого европейского департамента МИД Артём Студенников.
"По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счёт импорта российского СПГ. В январе –сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%", — уточнил Студенников в беседе с РИА "Новости".
По словам дипломата, основным пунктом приёма для российского СПГ стал терминал в Монтуаре-де-Бретань. В 2022 году сюда поступило 1,68 миллиарда кубических метров голубого топлива из РФ, а в первом полугодии 2023 года — 0,89 миллиарда кубических метров СПГ.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова обсуждать вопрос поставок газа в Европу разными маршрутами. Там пытаются отказаться от российского топлива в пользу американского. Но уже сейчас Европу предупреждают об опасности энергетической зависимости от США.
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