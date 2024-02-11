МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию на 41% за 9 месяцев 2023 года

Франция, несмотря на санкции, закупила у России на 41% больше сжиженного природного газа (СПГ) за девять месяцев 2023-го в годовом выражении. Такие данные привёл директор первого европейского департамента МИД Артём Студенников.

"По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счёт импорта российского СПГ. В январе –сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%", — уточнил Студенников в беседе с РИА "Новости".