Российские военные захватили атаковавший их расчёт БПЛА украинский дрон-камикадзе

Российские военные захватили украинский дрон-камикадзе типа FPV, который во время атаки на расчёт операторов беспилотников РФ потерял управление, упал и не сдетонировал. Об этом рассказал командир расчёта БПЛА группировки российских войск "Днепр" с позывным Якорь.

"Ну, у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", — вспомнил он в беседе с РИА "Новости".