Регион

Уведомления отключены

11 февраля, 05:24

Российские военные захватили атаковавший их расчёт БПЛА украинский дрон-камикадзе

Боец Якорь рассказал о захвате атаковавшего позиции РФ дрона-камикадзе ВСУ

Российские военные захватили украинский дрон-камикадзе типа FPV, который во время атаки на расчёт операторов беспилотников РФ потерял управление, упал и не сдетонировал. Об этом рассказал командир расчёта БПЛА группировки российских войск "Днепр" с позывным Якорь.

"Ну, у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", — вспомнил он в беседе с РИА "Новости".

ВСУ придумали новую технологию для ударов дронов по Белгородской области
ВСУ придумали новую технологию для ударов дронов по Белгородской области

А ранее российские военные поразили по два пункта управления беспилотниками и склада боеприпасов ВСУ, а также станцию радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, ВС России отбили две атаки ВСУ и улучшили позиции на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 230 военных.

Обложка ©

Getty Images / Alxpin

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров