Египет готов расторгнуть Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за атаки на Рафах 11 февраля, 15:26 Обложка © ТАСС / Gehad Hamdy

Если израильская армия атакует город Рафах, расположенный в секторе Газа у египетской границы, то Каир разорвёт Кэмп-Дэвидские соглашения с еврейским государством. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников в Египте.

"Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений <...> прозвучала после того, как премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырёхмесячной войне против палестинской группировки боевиков ХАМАС", — отмечается в тексте.

Издание также добавляет, что сейчас Рафах является основным окном для гуманитарных поставок в сектор Газа. Соглашение Египет и Израиль подписали в 1979 году при посредничестве США. Согласно документу, Каир возвращал себе Синайский полуостров, занятый военными еврейского государства в 1967 году, и брал на себя обязательство не размещать большое число солдат на границе. Соглашение стало основой дипломатических отношений между двумя государствами.

Авторы Татьяна Миссуми