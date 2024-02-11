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Египет готов расторгнуть Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем

AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за атаки на Рафах

11 февраля, 15:26
Обложка © ТАСС / Gehad Hamdy

Обложка © ТАСС / Gehad Hamdy

Если израильская армия атакует город Рафах, расположенный в секторе Газа у египетской границы, то Каир разорвёт Кэмп-Дэвидские соглашения с еврейским государством. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников в Египте.

"Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений <...> прозвучала после того, как премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырёхмесячной войне против палестинской группировки боевиков ХАМАС", — отмечается в тексте.

Издание также добавляет, что сейчас Рафах является основным окном для гуманитарных поставок в сектор Газа. Соглашение Египет и Израиль подписали в 1979 году при посредничестве США. Согласно документу, Каир возвращал себе Синайский полуостров, занятый военными еврейского государства в 1967 году, и брал на себя обязательство не размещать большое число солдат на границе. Соглашение стало основой дипломатических отношений между двумя государствами.

Число убитых в Газе с начала вторжения Израиля превысило 28 тысяч
Число убитых в Газе с начала вторжения Израиля превысило 28 тысяч

Напомним, Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности атаковать город Рафах на границе Палестины с Египтом. Премьер-министр Израиля хочет справиться с этим быстрее, чтобы закончить боевые действия до Рамадана, поскольку общественное давление на страну и так велико. Накануне ЦАХАЛ уже нанесла удар по Рафаху и уничтожила двух командиров ХАМАС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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