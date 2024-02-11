"Шли по Красной площади": Однокурсник рассказал о студенческих годах Сырского
Однокурсник Сырского: Выпускниками все шли маршем по Красной площади
Однокурсник нового главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского Андрей Валиков рассказал о студенческих годах. Он отметил, что один год из четырёх лет обучения проходил в лагерях, где юные военные отрабатывали огневую подготовку.
"Из четырёх лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. Подготовка была серьёзная, участвовали в парадах. И Александр, думаю, участвовал в параде и 9 Мая, и 7 Ноября", — отметил он в беседе с газетой "Известия".
Валиков рассказал, как после окончания училища (в 1986 году) выпускники шли маршем по Красной площади мимо Мавзолея Владимира Ленина. По словам однокурсника нового главкома ВСУ, Сырский там тоже присутствовал.
Напомним, на уходящей неделе у ВСУ сменился главнокомандующий. Вместо уволенного Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Он родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником, уехавшим на Украину. А отец главкома — военный пенсионер.
ТАСС / AP / Roman Chop