"Шли по Красной площади": Однокурсник рассказал о студенческих годах Сырского

Однокурсник нового главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского Андрей Валиков рассказал о студенческих годах. Он отметил, что один год из четырёх лет обучения проходил в лагерях, где юные военные отрабатывали огневую подготовку.

"Из четырёх лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. Подготовка была серьёзная, участвовали в парадах. И Александр, думаю, участвовал в параде и 9 Мая, и 7 Ноября", — отметил он в беседе с газетой "Известия".