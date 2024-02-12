Вновь угодивший в больницу шеф Пентагона передал обязанности заместителю

Глава Пентагона Ллойд Остин, госпитализированный из-за проблем со здоровьем, временно передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Как говорится в сообщении, заместитель министра обороны приняла на себя переданные ей функции и обязанности. Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.