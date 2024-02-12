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12 февраля, 04:55

Вновь угодивший в больницу шеф Пентагона передал обязанности заместителю

Глава Пентагона передал обязанности заместителю из-за госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин, госпитализированный из-за проблем со здоровьем, временно передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Как говорится в сообщении, заместитель министра обороны приняла на себя переданные ей функции и обязанности. Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.

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Напомним, Остин вновь попал в больницу в связи с симптомами, указывающими на неотложную проблему с мочевым пузырём. В этот раз о произошедшем Пентагон оповестил всех сразу, а не спустя некоторое время, как в прошлый раз.

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X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Артур Лапсаков
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