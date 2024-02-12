Вновь угодивший в больницу шеф Пентагона передал обязанности заместителю
Глава Пентагона передал обязанности заместителю из-за госпитализации
Глава Пентагона Ллойд Остин, госпитализированный из-за проблем со здоровьем, временно передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Как говорится в сообщении, заместитель министра обороны приняла на себя переданные ей функции и обязанности. Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.
Напомним, Остин вновь попал в больницу в связи с симптомами, указывающими на неотложную проблему с мочевым пузырём. В этот раз о произошедшем Пентагон оповестил всех сразу, а не спустя некоторое время, как в прошлый раз.