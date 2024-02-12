В Чехии увидели щедрый подарок России в новом приказе Байдена

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Hrot24: Запрет на экспорт СПГ из США может принести России прибыль
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock / Philip Yabut
Запрет президента США Джо Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов может принести России прибыль. Об этом говорится в материале обозревателя портала Hrot24 Франтишека Новака.
По оценке эксперта, в Российской Федерации об этой возможности знают и уже подготовили несколько соответствующих проектов. Так, на следующий год планируется постройка большого регазификационного терминала в Мурманске.
Автор полагает, что играющее на руку РФ решение главы США обусловлено стремлением Белого дома повысить поддержку у "левых" избирателей. Ранее в Штатах был опубликован доклад, где говорилось о том, что, если говорить о выделении парниковых газов, экспорт СПГ в Европу нанесёт больше вреда окружающей среде, чем сжигание угля на европейских электростанциях.
Ранее о том, что объявленная Джо Байденом пауза в согласовании новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа — подарок для РФ, заявил сенатор от штата Техас. По его мнению, решение демонстрирует слабость президента США, а пострадают от него в итоге рядовые американцы, которым не хватает рабочих мест. В американских СМИ с данной позицией вполне согласны и отмечают, что это вредит не только гражданам США, но и европейским союзникам Штатов, которые сильно зависят от поставок.