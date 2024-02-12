В Чехии увидели щедрый подарок России в новом приказе Байдена

Запрет президента США Джо Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов может принести России прибыль. Об этом говорится в материале обозревателя портала Hrot24 Франтишека Новака.

По оценке эксперта, в Российской Федерации об этой возможности знают и уже подготовили несколько соответствующих проектов. Так, на следующий год планируется постройка большого регазификационного терминала в Мурманске.