"Главное, что посмотрели": В Кремле оценили реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина
Существенной является не эмоциональная реакция политиков Запада на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а то, что они эту беседу всё же посмотрели. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.
"У них, собственно, <…> и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России [Владимира] Путина, сейчас она была в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью — это главное. А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны", — прокомментировал Песков заявления канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Британии Риши Сунака.
Напомним, что Шольц выступил с критикой интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Его заявления по этому вопросу опубликованы на сайте Белого дома, а также размещены на его личной странице в бывшем Twitter. Увы, пользователи социальной сети не пришли в восторг от проведённого немецким лидером анализа и задали ему множество неудобных вопросов о проводимой им политике Германии. Своё мнение об интервью высказал и Сунак, назвавший "смехотворными" слова президента РФ о том, что Запад ответственен в конфликте на Украине.