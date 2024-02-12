"Главное, что посмотрели": В Кремле оценили реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Существенной является не эмоциональная реакция политиков Запада на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а то, что они эту беседу всё же посмотрели. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

"У них, собственно, <…> и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России [Владимира] Путина, сейчас она была в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью — это главное. А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны", — прокомментировал Песков заявления канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Британии Риши Сунака.