В Кремле объяснили, кто принимал решение о судьбе земли под Посольство Украины в Москве

Судьба зданий Посольства Украины после разрыва с Киевом договора аренды на земельные участки под дипмиссию будет решаться в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал, согласовывалось ли это решение с Кремлём.

"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, и в данном случае согласовывающим ведомством выступает МИД. Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики", — объяснил Песков и добавил, что дальше все решения будут приниматься "в соответствии с нашими интересами".