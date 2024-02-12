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12 февраля, 09:56

В Кремле объяснили, кто принимал решение о судьбе земли под Посольство Украины в Москве

Песков: Судьбу зданий Посольства Украины определят исходя из интересов России

Судьба зданий Посольства Украины после разрыва с Киевом договора аренды на земельные участки под дипмиссию будет решаться в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал, согласовывалось ли это решение с Кремлём.

"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, и в данном случае согласовывающим ведомством выступает МИД. Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики", объяснил Песков и добавил, что дальше все решения будут приниматься "в соответствии с нашими интересами".

"Принцип взаимности": В МИД РФ подтвердили разрыв договоров аренды с Посольством Украины
"Принцип взаимности": В МИД РФ подтвердили разрыв договоров аренды с Посольством Украины

Ранее стало известно, что Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Как уже рассказывал Life.ru, в апреле городской совет Киева разорвал соглашение об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где находилось здание Посольства России.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Бражников
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