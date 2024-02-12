В Кремле объяснили, кто принимал решение о судьбе земли под Посольство Украины в Москве
Песков: Судьбу зданий Посольства Украины определят исходя из интересов России
Судьба зданий Посольства Украины после разрыва с Киевом договора аренды на земельные участки под дипмиссию будет решаться в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал, согласовывалось ли это решение с Кремлём.
"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, и в данном случае согласовывающим ведомством выступает МИД. Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики", — объяснил Песков и добавил, что дальше все решения будут приниматься "в соответствии с нашими интересами".
Ранее стало известно, что Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Как уже рассказывал Life.ru, в апреле городской совет Киева разорвал соглашение об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где находилось здание Посольства России.
ТАСС / Гавриил Григоров